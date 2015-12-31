ООН: Выборы генсека ООН в 2016 году будут намного более открытыми

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Выборы следующего генерального секретаря ООН, которые пройдут в 2016 году, будут намного более открытыми, чем прежде.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Могенс Люккетофт.

В начале декабря вместе с председателем Совета Безопасности Самантой Пауэр он разослал письма всем 193 странам-членам ООН, предложив им выдвинуть своих кандидатов на пост главы всемирной организации. В документе перечисляются качества, которыми должен обладать претендент, а также излагается процедура выборов.

Согласно Уставу ООН, генсек назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

"Мы приняли решение сделать этот процесс намного более открытым. Пригласить страны выдвинуть кандидатов на раннем этапе, организовать встречи для общения с кандидатами в Генеральной Ассамблее. Совет Безопасности также может сделать это, если захочет", - пояснил Люккетофт.

По его словам, теперь выборы будут проходить при активном участии всех государств.

"До сих пор генеральный секретарь ООН определялся в ходе тайных консультаций пяти постоянных членов Совета (России, Великобритании, Китая, США и Франции). Конечно, они по-прежнему будут иметь огромное влияние, я не буду это отрицать, но я думаю, что им придется намного внимательнее прислушиваться к пожеланиям других стран", - сказал собеседник агентства.