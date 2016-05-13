​ООН: возвращение цены на нефть на уровень $100 в ближайшие годы маловероятно

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Возвращение цены на нефть к уровню $100 за баррель в ближайшие годы маловероятно, считают в департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН.

Как передает Report, в обнародованном им в четверг докладе прогнозы макроэкономических показателей на текущий год основаны на показателе в $40 за баррель.

"Базовый прогноз в докладе основан на средней цене на нефть в $40 за баррель в 2016 году с небольшим ростом до $46 за баррель в 2017 году", - говорится в документе.

В предыдущей версии доклада, представленной в декабре, показатели высчитывались, исходя из цены на нефть в $51 за баррель в 2016 году и $62 - в 2017 году.