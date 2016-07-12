ООН: восемь человек погибли в лагере беженцев в столице Южного Судана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Восемь мирных жителей погибли и более 50 получили ранения на территории охраняемого лагеря ООН и его окрестностей в столице Южного Судана Джубе, где продолжаются столкновения между сторонниками президента страны Салвы Киира и его заместителя Риека Машара.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Миссия ООН в Южном Судане сообщила, что за последние 24 часа 67 человек были ранены в охраняемом лагере (для беженцев). Восемь из них впоследствии скончались", - сказал он.

Ранее заместитель Дюжаррика Фархан Хак сообщил, что за последние дни в результате столкновений погибли два миротворца ООН из Китая, еще семеро получили ранения.