ООН: Войны по всему миру увеличивают число жертв среди гражданского населения

В 2021 году ООН задокументировала не менее 11075 случаев гибели гражданских лиц в 12 вооруженных конфликтах.

В 2021 году ООН задокументировала не менее 11 075 случаев гибели гражданских лиц в 12 вооруженных конфликтах.

Как передает Report, об этом выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном защите гражданских лиц в условиях конфликтов, заявил помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингхам.

В этом году эту печальную статистику пополнили данные по убитым и раненым детям, старикам, женщинам и другим мирным жителям в Украине.

"Конфликт в Украине привел к огромным страданиям и потерям среди гражданского населения. С 24 февраля в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека было зафиксировано 8 089 жертв среди гражданского населения в стране: 3 811 убитых и 4 278 раненых. Под обстрелами оказались больницы, школы, жилые дома и приюты", - отметил помощник генсека.

Он осудил тактику современных войн, подчеркнув, что при применении оружия взрывного действия в населенных пунктах около 90 процентов его жертв - мирные жители, в первую очередь дети, женщины и старики.