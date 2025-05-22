ООН: Война между Россией и Украиной должна быть прекращена в соответствии с международным правом

Мы хотим видеть прекращение российско-украинской войны в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и международным правом.

Мы хотим видеть прекращение российско-украинской войны в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и международным правом.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаки дронов, зафиксированные в Украине после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул важность перемирия, и добавил, что гражданские лица не должны подвергаться нападениям.

Отметим, что, несмотря на переговоры между Трампом и Путиным, конкретного соглашения о мире между сторонами достигнуто не было, и взаимные атаки продолжаются.

По данным ВВС Украины, Россия нанесла удары по Сумской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Черниговской областям с использованием 145 дронов, 2 баллистических ракет и 4 зенитных ракет.

С другой стороны, Министерство обороны России заявило, что Украина в течение ночи атаковала 57 дронами, из которых 35 были сбиты в приграничной Курской области. В Краснодарском крае после атаки украинского дрона возник пожар на нефтебазе.