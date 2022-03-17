ООН: Военная операция в Украине негативно скажется на экономике развивающихся стран

События на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. Особенно сильно это скажется на развивающихся странах.

События на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. Особенно сильно это скажется на развивающихся странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в опубликованном в среду в Женеве докладе.

Авторы исследования обращают внимание на "быстро ухудшающиеся прогнозы для мировой экономики, которые подкреплены растущими ценами на продовольствие, горючее и удобрения".

Как заявила генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен, конфликт в Украине "посылает потрясения мировой экономике", которые "ставят под угрозу достижения в восстановлении" после спада, вызванного пандемией COVID-19, и "блокируют путь к устойчивому развитию". "Стремительно растущие цены на продовольствие и горючее затронут наиболее уязвимых людей в развивающихся странах, вызвав давление на беднейшие семьи, расходующие самую высокую долю своих доходов на продукты, что приведет к тяготам и голоду", - отметила Гринспен.

В ЮНКТАД напомнили, что Россия и Украина являются "глобальными игроками на сельскохозяйственных и продовольственных рынках". На эти две страны приходится 53% мировой торговли подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, а также 27% мировой торговли пшеницей. Складывающаяся сейчас ситуация "является особенно тревожной для развивающихся стран", поскольку 26 африканских государств, включая некоторые наименее развитые, импортируют более трети необходимой им пшеницы из России и с Украины, говорится в докладе. Причем в 17 странах эта доля составляет более половины их экспорта пшеницы. По оценкам ЮНКТАД, рост цен может затронуть более 5% "корзины импорта" в беднейших странах, тогда как в самых богатых государствах этот показатель будет менее 1%.

Эксперты предупреждают также о риске общественных волнений, нехватки продовольствия и рецессии, вызванной инфляцией. При этом, по их словам, "долгосрочные последствия роста цен на продовольствие трудно прогнозировать".

Ограничения на использование воздушного пространства и неопределенность в сфере безопасности осложняют использование торговых путей, проходящих через Россию и Украину, отмечается в докладе. Его авторы напоминают, что в 2021 году 1,5 млн контейнеров с товарами из Китая были направлены в Европу по железной дороге. Если этот объем грузов переместить на морские суда, то спрос на контейнерные морские перевозки приведет к росту тарифов от 5% до 8%. Однако ввиду увеличения цен на горючее, удорожание морских контейнерных перевозок может быть еще более высоким, считают в ЮНКТАД.