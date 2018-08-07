ООН во время Генассамблеи разместит журналистов в бункере под землей

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Генассамблею ООН, которая ежегодно проводится в сентябре, традиционно съезжается освещать несколько тысяч журналистов, которых в этом году решили разместить в бункере под землей на удалении от основного здания, что серьезно осложнит, если не остановит их работу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ассоциация корреспондентов ООН встревожена планами разместить до 3 тысяч представителей СМИ, освещающих мероприятие, в бункере на "минус" втором этаже. ООН пытается выжать СМИ из работы Генассамблеи?", - сообщает Ассоциация корреспондентов ООН (АКООН) в официальном Twitter.

На фотографиях, размещенных в Twitter, показан спуск под землю в паре сотнях метров от основного здания ООН.

"Это лестничные пролеты или 45 ступенек вниз, новое место находится далеко от основных новостных событий Генассамблеи и еще больше ограничивает уже ограниченное движение", - добавляется в сообщении.

На данный момент свое желание принять участие в работе Генассамблеи уже высказали 36 глав государств. В этом году состоится 73-е заседание ассамблеи, оно пройдет в последнюю неделю сентября. Ее председателем в этом году избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.