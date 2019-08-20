​ООН вывела из-под санкций новую партию гуманитарных грузов для КНДР

Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН вывел из-под действующих ограничений ввоз гуманитарного груза в КНДР французской неправительственной организацией PUI, которая реализует проект по оказанию Северу помощи в создании фермы по разведению коз.

Как передаёт Report, oб этом сообщает южнокорейский телеканал КBS.

По его данным, в список вошли 63 наименования грузов, в том числе солнечные батареи, светодиодные светильники, хозяйственная утварь. Разрешение на ввоз действует до 9 февраля следующего года.

PUI работает в провинции Хванхэ-Намдо, реализуя различные гуманитарные проекты в целях повышения уровня жизни местных жителей.

Организация получала разрешение на отправку в этот регион гуманитарных грузов в январе и марте. Всего на ее счету 21 проект по оказанию помощи КНДР.