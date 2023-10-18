ООН: Виновных в разрушении больницы в Газе нужно привлечь к ответственности

Виновные в разрушении в Газе больницы Аль-Ахли должны быть привлечены к ответственности.

Виновные в разрушении в Газе больницы Аль-Ахли должны быть привлечены к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Мы еще не знаем полного масштаба этой бойни, но ясно то, что насилие и убийства должны немедленно прекратиться", - говорится в заявлении. "Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил верховный комиссар. Он призвал "все влиятельные государства сделать все, что в их силах, чтобы положить конец этой ужасающей ситуации". "Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь должна быть доставлена к нуждающимся в срочном порядке", - подчеркнул Тюрк.