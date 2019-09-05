ООН выделит $1 млн для помощи Багамским островам после урагана "Дориан"

ООН выделит из специального экстренного фонда $1 млн для помощи Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе телефонного брифинга с Багамских островов.

"Из экстренного фонда, находящегося в моем ведении, я немедленно выделил $1 млн", - сказал он. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш уже обратился ко всем странам с призывом выделить средства для помощи пострадавшим от урагана. "Сколько именно средств понадобится, пока сложно сказать, - признался Лоукок. - На данный момент мы сфокусированы на необходимости доставки еды и размещения оставшихся без крова людей. Затем будет проведена оценка масштабов разрушений".