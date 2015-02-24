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    ООН вдвое увеличила сумму гуманитарной помощи Украине

    ООН расширила программу гуманитарной помощи Украине со 189 до 316 млн. долларов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) расширила программу гуманитарной помощи Украине с 189 до 316 млн. долларов США в 2015 году. Как сообщает Report со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, увеличение стоимости поддержки Украины в ООН объяснили обострением ситуации в стране. 

    По подсчетам ООН, необходимо предоставить продукты питания, непродовольственные товары и медицинскую помощь более 5 тыс. мирных жителей в Дебальцево.

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