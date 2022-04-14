ООН: В Южном Судане 9 млн человек оказались на грани голода

Около 9 млн жителей Южного Судана нуждаются в текущем году в продовольственной помощи из-за мощного подъема на мировом рынке цен на продукты и действий вооруженных группировок.

Около 9 млн жителей Южного Судана нуждаются в текущем году в продовольственной помощи из-за мощного подъема на мировом рынке цен на продукты и действий вооруженных группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Николас Хейсом.

"Две трети населения Южного Судана или почти 9 млн человек, из которых 4,6 млн - дети, нуждаются в помощи с тем, чтобы выжить, - заявил он на пресс-конференции в столице африканской страны Джубе. - Нехватка продуктов будет ощущаться в различных районах Южного Судана".

Хейсом подчеркнул, что стране необходимо срочное и постоянное финансирование. "Только совместные усилия мирового сообщества способны предотвратить в Южном Судане худшее", - подчеркнул он.