ООН: В январе убито 234 мирных жителя Йемена

В январе 2022 года в Йемене убито 234 гражданских лица. Это самый высокий месячный показатель гибели мирных йеменцев за последние три года.

В январе 2022 года в Йемене убито 234 гражданских лица. Это самый высокий месячный показатель гибели мирных йеменцев за последние три года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

В ООН подчеркнули, что на фоне продолжающихся боестолкновений, ситуация в арабской стране продолжает ухудшаться и эта тенденция сохраняется с последнего квартала 2021 года.

В целом за 2021 год в Йемене погибло 769 гражданских лиц, 1 739 пострадали. В прошлом году в этой стране ежедневно гибли в среднем 7 мирных жителей.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют движение "Ансаруллах" (хуситы) и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Хуситы удерживают контроль над столицей страны, городом Сана, и рядом других районов.

Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией поддерживают правительство Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.

Согласно отчетам ООН, с начала войны и до конца 2021 года война в Йемене прямо или косвенно унесла жизни 377 тыс. человек. Гуманитарный кризис в Йемене, одной из беднейших стран мира, достиг пугающих масштабов.