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ООН: В Украине погибли почти 4 тысячи гражданских лиц

ООН: В Украине погибли почти 4 тысячи гражданских лиц После начала полномасштабного нападения Российской Федерации в Украине зафиксировали 3 974 случая гибели гражданского населения. Большинство погибло в результате взрывов боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения.
Другие страны
26 мая 2022 г. 05:54
ООН: В Украине погибли почти 4 тысячи гражданских лиц

После начала полномасштабного нападения Российской Федерации в Украине зафиксировали 3 974 случая гибели гражданского населения. Большинство погибло в результате взрывов боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в ООН.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, среди погибших -1 497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1 233 взрослых, чей пол пока не установили. При этом зафиксировано 4 654 случая ранений - 938 мужчин, 619 женщин, 108 девочек, 130 мальчиков, а также 164 ребенка и 2 695 взрослых, пол которых неизвестен.

Отмечается, что в большинстве случаев люди пострадали в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов.

В ООН напомнили, что фактическое число погибших и раненых украинцев значительно выше.

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