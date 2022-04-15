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ООН: В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска

ООН: В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска Комитет по правам человека ООН сообщил, что из-за войны в Украине в зоне риска оказались 2,7 миллиона человек с инвалидностью. Сообщается, что они находятся словно в ловушке.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 07:11
ООН: В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска

Комитет по правам человека ООН сообщил, что из-за войны в Украине в зоне риска оказались 2,7 миллиона человек с инвалидностью. Сообщается, что они находятся словно в ловушке.

Как передает Report, в организации выразили сожаление по поводу агрессии России, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня.

"Комитет глубоко обеспокоен тем, что судьба людей с инвалидностью в Украине во многом неизвестна. Постоянно поступают сообщения, что многие люди с ограниченными возможностями, включая детей, находятся в ловушке или остаются в своих домах", - говорится в заявлении.

Также люди с ограниченными возможностями не имеют доступа к необходимым лекарствам, пище, воде, предметам гигиены и санитарным условиям. Кроме того, они не имеют информации, что происходит и кого можно просить о помощи.

Отмечается, что некоторые люди с инвалидностью стали переселенцами

В ООН подчеркнули, что женщины с ограниченными возможностями могут стать жертвами сексуального насилия.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Ukraynada müharibə səbəbindən milyonlarla əlil təhlükə altındadır

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