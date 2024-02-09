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ООН: В Судане более 700 тыс. детей страдают от тяжелой формы недоедания

ООН: В Судане более 700 тыс. детей страдают от тяжелой формы недоедания Более 700 тыс. детей в Судане страдают от тяжелой формы недоедания, десятки тысяч могут умереть.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 18:50
ООН: В Судане более 700 тыс. детей страдают от тяжелой формы недоедания

Более 700 тыс. детей в Судане страдают от тяжелой формы недоедания, десятки тысяч могут умереть.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймса Элдера.

"Последние 300 дней показывают, что более 700 тыс. детей, вероятно, пострадают от самой смертельной формы недоедания в этом году. ЮНИСЕФ не сможет вылечить более 300 тыс. из них без нужной помощи и доступа к лечению, в этом случае десятки тысяч, скорее всего, умрут. Несмотря на объем потребностей, в прошлом году средства, которые организация запрашивала для почти трех четвертей детей в Судане, не были получены", - сказал он.

Как сообщило Reuters, половина населения Судана (около 25 млн человек) нуждается в гуманитарной помощи и защите, более 1,5 млн человек, по данным ООН, бежали в Центральноафриканскую Республику, Чад, Египет, Эфиопию и Южный Судан.

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Версия на английском языке UNICEF says 700,000 children in Sudan at risk of worst form of malnutrition
Версия на азербайджанском языке BMT: Sudanda 700 mindən çox uşaq qida çatışmazlığından əziyyət çəkir

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