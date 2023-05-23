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ООН: в Судане 11 млн человек нуждаются в медицинской помощи

ООН: в Судане 11 млн человек нуждаются в медицинской помощи Ситуация в Судане ухудшается с каждым днем, 11 миллионов человек нуждаются в срочной медицинской помощи. Стороны продолжают противостояние, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права.
Другие страны
23 мая 2023 г. 04:07
ООН: в Судане 11 млн человек нуждаются в медицинской помощи

Ситуация в Судане ухудшается с каждым днем, 11 миллионов человек нуждаются в срочной медицинской помощи. Стороны продолжают противостояние, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

По его словам, в ходе столкновений, начавшихся 15 апреля, погибли более 700 человек, ранения получили шесть тысяч человек, в том числе 190 детей.

"Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них 840 тыс. человек ищут убежище в сельской местности и других регионах страны, а 250 тыс. - пересекли границу Судана и уехали в соседние страны", - уточнил В.Пертес.

Спецпредставитель генсека отметил, что "градус накала" конфликта растет с каждым днем, а разногласия между сторонами продолжают наносить серьезный удар по региону. Он добавил, что ООН видит решение конфликта в переговорах.

Отметим, что с 15 апреля в Судане идут бои между спецназом и подразделениями регулярной армии. Хотя стороны при посредничестве США достигли краткосрочного перемирия, столкновения все еще продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Sudanda 11 milyon insanın tibbi yardıma ehtiyacı var”

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