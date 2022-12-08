ООН: В страны Европы прибыли более 7,83 млн беженцев с Украины

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля - начала специальной военной операции РФ - по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 832 493 беженца с Украины.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля - начала специальной военной операции РФ - по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 832 493 беженца с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду управление Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По сравнению с прошлой неделей УВКБ скорректировало данные в сторону уменьшения. По состоянию на 29 ноября оно располагало сведениями о 7 891 977 человек.

По данным УВКБ, больше всего беженцев приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 529 355), Германия (1 021 667), Чехия (467 862), Италия (173 231), Испания (156 753), Болгария (146 659), Великобритания (147 800), Франция (118 994) и Словакия (102 873). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включен 4 805 531 беженец.

По сведениям УВКБ, после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли 16 087 565 человек. При этом 8 309 718 человек пересекли границу в обратном направлении.