ООН: В секторе Газа с мая были перемещены около 1 млн палестинцев

Около 1 млн палестинцев вновь были насильственно перемещены в секторе Газа после активизации в мае операции Израиля в Рафахе.

Около 1 млн палестинцев вновь были насильственно перемещены в секторе Газа после активизации в мае операции Израиля в Рафахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, представляя на открывшейся в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о деятельности возглавляемого им управления (УВКПЧ).

"Потрясен игнорированием международного законодательства в сфере прав человека и гуманитарного права сторонами конфликта в Газе. С тех пор как Израиль в начале мая активизировал свою операцию в Рафахе, почти миллион палестинцев снова были насильственно перемещены, а доставка помощи и доступ к ней еще больше ухудшились", - сказал он.

В свою очередь "палестинские вооруженные группировки продолжают удерживать множество заложников, а в некоторых случаях в густонаселенных районах, подвергая их и палестинское гражданское население еще большему риску".

"Заложники должны быть освобождены", - подчеркнул Тюрк.