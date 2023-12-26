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ООН: В секторе Газа не хватает убежищ для перемещенных лиц

ООН: В секторе Газа не хватает убежищ для перемещенных лиц Руководитель гуманитарной группы ООН Джемма Коннел заявила о серьезной нехватке убежищ для перемещенных лиц в секторе Газа.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 12:30
ООН: В секторе Газа не хватает убежищ для перемещенных лиц

Руководитель гуманитарной группы ООН Джемма Коннел заявила о серьезной нехватке убежищ для перемещенных лиц в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство The National.

По словам Коннел, которая несколько недель находится в секторе Газа, ситуация в анклаве похожа на "человеческую шахматную доску", где тысячи людей неоднократно покидали свои дома и не смогли найти безопасного укрытия. Так, из-за загруженности дорог в городе Рафах на юге сектора Газа многие перемещенные лица остались без убежища, добавила она.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Qəzzada məcburi köçkünlər üçün sığınacaqlar çatışmır”
Версия на английском языке UN: Gaza Strip lacks shelters for displaced people

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