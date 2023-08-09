ООН: В российско-украинской войне погибло более 9 300 мирных жителей Украины

По данным ООН, с февраля 2022 года в ходе продолжающейся российско-украинской войны более 9 300 мирных жителей Украины погибли, 16 600 получили ранения.

По данным ООН, с февраля 2022 года в ходе продолжающейся российско-украинской войны более 9 300 мирных жителей Украины погибли, 16 600 получили ранения.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Официальный представитель ООН выразил обеспокоенность генсека ООН в связи с авиаударами РФ по украинскому городу, в результате которых погибли семь (позднее число погибших возросло до 9 - ред.), пострадали десятки человек.

"Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Денис Браун заявила, что ситуация в регионе ухудшается с каждым днем. В результате вчерашних авиаударов России по жилым домам и другим гражданским районам в Донецкой области погибли мирные жители. Продолжающиеся атаки России в Украине являются серьезным нарушением международного гуманитарного права", - добавил Фархан Хак.

Напомним, что в результате двух авиаударов, нанесенных РФ по украинскому городу Покровску, погибли не менее девяти, пострадали 82 человека.