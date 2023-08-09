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ООН: В российско-украинской войне погибло более 9 300 мирных жителей Украины

ООН: В российско-украинской войне погибло более 9 300 мирных жителей Украины По данным ООН, с февраля 2022 года в ходе продолжающейся российско-украинской войны более 9 300 мирных жителей Украины погибли, 16 600 получили ранения.
Другие страны
9 августа 2023 г. 02:44
ООН: В российско-украинской войне погибло более 9 300 мирных жителей Украины

По данным ООН, с февраля 2022 года в ходе продолжающейся российско-украинской войны более 9 300 мирных жителей Украины погибли, 16 600 получили ранения.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Официальный представитель ООН выразил обеспокоенность генсека ООН в связи с авиаударами РФ по украинскому городу, в результате которых погибли семь (позднее число погибших возросло до 9 - ред.), пострадали десятки человек.

"Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Денис Браун заявила, что ситуация в регионе ухудшается с каждым днем. В результате вчерашних авиаударов России по жилым домам и другим гражданским районам в Донецкой области погибли мирные жители. Продолжающиеся атаки России в Украине являются серьезным нарушением международного гуманитарного права", - добавил Фархан Хак.

Напомним, что в результате двух авиаударов, нанесенных РФ по украинскому городу Покровску, погибли не менее девяти, пострадали 82 человека.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Rusiya-Ukrayna müharibəsində 9 300-dən çox Ukraynalı dinc sakin həlak olub

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