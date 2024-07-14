ООН: В результате столкновений на юге Сомали более 40 тыс. человек покинули свои дома

В результате столкновений между вооруженными группировками на юге Сомали погибли четыре человека, не менее 42 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

В результате межобщинных столкновений на юге Сомали погибли четыре человека, не менее 42 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом в воскресенье сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно информации, в целом конфликт затронул 100 тыс. человек. Столкновения в регионе Гедо были вызваны территориальными спорами между местными этническими группами.

"Переселенцы не только оказались под перекрестным огнем, но и в ряде случаев стали мишенью из-за своей общинной принадлежности. Некоторые вторично меняли место проживания из-за страха за свою жизнь", - говорится в сообщении.

В Управлении сообщили, что, несмотря на относительное затишье, напряженность в регионе остается высокой.

По оценке представителей ООН в Сомали, в связи с данным конфликтом парализован доступ к лагерям переселенцев для оказания гуманитарной помощи, в частности кризис наблюдается в области здравоохранения, питания, водоснабжения, санитарии и гигиены.