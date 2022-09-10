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ООН: В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 767 человек

ООН: В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 767 человек В ООН подтвердили данные о 14 059 пострадавших среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 06:12
ООН: В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 767 человек

В ООН подтвердили данные о 14 059 пострадавших среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"На сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 пострадавших среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5 767 гражданских лиц, 8 292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, намного больше", - сказала Богнер во время брифинга в пятницу.

Также Миссия ООН подтвердила, что не менее 416 человек стали "жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений" на территориях, которые захватила РФ.

"Из них (416 человек – ред.) 16 были найдены мертвыми, 166 освобождены. Мы также зафиксировали 51 произвольный арест и еще 30 случаев, которые могут быть квалифицированы как насильственные исчезновения, - также сообщила глава Миссии ООН.

Кроме этого, был зафиксирован ряд нарушений в содержание военнопленных.

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