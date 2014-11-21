ООН: в результате конфликта на востоке Украины погибло более 4 тысяч человек

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С середины апреля по 18 ноября на востоке Украины были убиты, по меньшей мере, 4317 человек и 9921 - ранены. С момента введения режима прекращения огня - в период с 6 сентября по 18 ноября - погибли 957 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, об этом говорится в новом докладе ООН по правам человека в Украине.

В докладе отмечается, что несмотря на объявленное в сентябре на востоке Украины прекращение огня, там, по-прежнему, царит насилие. Людей убивают, подвергают незаконным задержаниям и пыткам. Растет число лиц, которые вынуждены покидать свои места и спасаться бегством. В подконтрольных повстанцам районах разрушены основы правопорядка. Там сконцентрировано большое количество современных вооружений и иностранных боевиков, в том числе из России.

Авторы доклада пишут о наличии на востоке Украины "большого количества современных вооружений, а также присутствии иностранных боевиков, включая военнослужащих Российской Федерации", что, по их словам, оказывает серьезное влияние на ситуацию с правами человека в этой части страны.

По его словам, режим прекращения огня на востоке Украины "является в лучшем случае спорадическим", в районах конфликта периодически ведутся боевые действия и обстрелы, в результате которых гибнут в среднем 13 человек в день.

В докладе говорится, что резко возросло и число внутренне перемещенных лиц – с 275 489 по состоянию на 18 сентября, до 466 829 человек по состоянию на середину ноября.

В докладе сообщается о нарушениях прав человека в Крыму, особенно - прав меньшинств и коренных народов, главным образом - крымских татар.

Опубликованный сегодня отчет - седьмой доклад, подготовленный миссией ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине.