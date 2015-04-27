ООН: в нападениях на школы Газы виноват Израиль

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Специальная комиссия ООН, проводившая расследование военных действий в Газе в 2014 году, пришла к выводу, что вина за семь нападений на школы ООН, которые использовались как укрытие, лежит на израильских военных.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил гибель по меньшей мере 44 палестинцев в результате действий Израиля и пообещал приложить все усилия, чтобы подобное больше не повторилось, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Расследование также выявило, что палестинские боевики хранили оружие по меньшей мере в трех школах ООН. В момент нападений оружия в них не было.

Израиль заявил, что в отношении людей, причастных к атакам на школы, было начато расследование.

Власти страны заявляли, что во время военного конфликта в секторе Газа в 2014 году боевики группировки ХАМАС использовали школы ООН и находившихся там людей как живой щит.