ООН: В мире осталось всего 9 стран, где вообще нет женщин-министров

© Getty https://report.az/storage/news/89cd1b462dbd9bb9b7692aa1a59e13ae/d85a137f-0636-4278-9898-d18b9606499f_292.jpg

Доля женщин на руководящих государственных постах увеличивается из года в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованный в Женеве доклад Межпарламентского союза (МПС) и ООН.

По состоянию на 1 января 2020 года женщины работали в должности президента или главы правительства в 20 странах, что на одну страну больше, чем в 2019 году и на 12 больше, чем в 2005 году, когда был опубликован первый доклад МПС и ООН о гендерном равенстве в политике. Более половины руководящих постов, занимаемых сейчас женщинами, приходится на Европу. Это, в частности, страны на севере Европы - Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия. В Западном полушарии таких государств всего три - Барбадос, Боливия и Тринидад и Тобаго, в Азии тоже три - Бангладеш, Непал и Сингапур, одна в Африке - Эфиопия и одна в Тихоокеанском регионе - Новая Зеландия.

МПС и ООН расценивают как "обнадеживающую тенденцию" рост доли женщин на министерских постах. Так, в 14 странах эта доля составляет 50 и более процентов. Еще в 16 государствах они располагают от 40% до 50% министерских портфелей. Европа и страны Западного полушария лидируют в вопросе гендерного паритета в кабминах. При этом в двух странах мира - Испании и Финляндии - женщины-министры составляют более 60% членов правительства.

Женщины в основном занимают в правительствах должности, связанные с вопросами, касающимися семьи, детей, пожилых и инвалидов, социальной политики, гендерного равенства, профессионального обучения, экологии и энергетики. Из 190 стран, в отношении которых имеются статистические данные, лишь в 25 они руководят министерствами финансов и только в 22 - министерствами обороны.

В мире осталось всего девять государств, где вообще нет женщин-министров. Это Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам, Кирибати, Папуа - Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Таиланд и Тувалу.