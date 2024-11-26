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ООН: В Ливане в ноябре еженедельно погибали около 250 человек

ООН: В Ливане в ноябре еженедельно погибали около 250 человек Ливан переживает период самой высокой смертности за долгое время, в ноябре 2024 года в ходе боевых действий между Израилем и радикальным движением "Хезболлах" еженедельно гибнет около 250 человек.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 07:27
ООН: В Ливане в ноябре еженедельно погибали около 250 человек

Ливан переживает период самой высокой смертности за долгое время, в ноябре 2024 года в ходе боевых действий между Израилем и радикальным движением "Хезболлах" еженедельно гибнет около 250 человек.

Как передает Report, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане.

"УКГВ сообщает о том, что Ливан переживает период самой высокой смертности за десятилетия, а беспрецедентный гуманитарный кризис затронул более 1 млн человек", - отмечается в докладе международной организации.

"В среднем 250 человек погибали каждую неделю в ноябре, что довело число жертв с начала эскалации в октябре 2023 года до 3,7 тыс.", - указывают авторы доклада.

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