ООН: в йеменском городе Аден горят жилые кварталы

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Экономическая столица Йемена - город Аден на юге страны - охвачен насилием. Об этом сообщила в четверг ООН.

По данным всемирной организации, в городе горят жилые кварталы, обстреляна центральная больница, а также прекращено водоснабжение и работа канализации.

"В ООН поступили сообщения о повсеместном насилии в йеменском городе Аден", - сказал журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. По его словам, огнем охвачены дома в округе Хормаскар, а главная больница Адена - Аль-Джамура, являющаяся основным медучреждением всего юга страны, сегодня "сильно пострадала в результате боевых действий".

"Коммунальная служба, обслуживающая водопровод и систему канализации в провинции (мухафазы) Аден сообщила, что она не может продолжать работу из-за сильных обстрелов в Аль-Барзаке и Аль-Карае, где расположены водохранилища, обеспечивающие семь из восьми округов Адена", - сказал Фархан Хак, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".