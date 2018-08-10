ООН: В Йемене за 3,5 года погибли 6,5 тысяч мирных жителей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Свыше 6,5 тысячи мирных жителей погибли и более 10 тысяч получили ранения с начала эскалации конфликта в Йемене 26 марта 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл на брифинге.

"За период с 26 марта 2015 года по 9 августа 2018 года наш офис зафиксировал 17062 пострадавших мирных жителя. Из них 6592 человека скончались, а 10470 получили ранения. Большинство людей пострадали из-за авиаударов международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией", - сказала она.

Э.Тросселл подчеркнула, что эти цифры не включают в себя пострадавших в результате авиаудара по автобусу в городе Саада на северо-западе Йемена, который произошел накануне. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада достигло 50 человек, 77 получили ранения. Большинство жертв были детьми.