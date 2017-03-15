ООН: В Йемене голод угрожает 17 миллионам человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Почти две трети населения Йемена сталкиваются с голодом и нуждаются в срочной помощи, острый продовольственный дефицит угрожает более 17 миллионам человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

"Учитывая, что примерно 17 миллионов человек находятся в "чрезвычайной" или "кризисной" фазе продовольственной безопасности, Йемен в настоящее время является одним из крупнейших очагов голода в мире, то есть с июня 2016 года количество голодающих увеличилось на 21%", - отмечается в сообщении.

ООН в Йемене вновь обратилась с призывом ко всем сторонам конфликта оказать содействие безоговорочному и устойчивому доступу в пострадавшие районы для того, чтобы гуманитарные организации могли наращивать свою помощь для удовлетворения растущих потребностей населения.