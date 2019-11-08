ООН: В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек

Свыше 270 человек убито в результате протестов в Ираке, которые продолжаются с 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Мы серьезно озабочены продолжающимися сообщениями о смертях и ранениях в результате применения силы полицией против демонстрантов, а также убийствах, совершенных вооруженными людьми в Ираке. За период с 1 октября по вчерашнюю ночь офис по правам человека в миссии ООН по помощи в Ираке зафиксировал 269 смертей в связи с демонстрациями, проходящими по всей стране", - заявил он.

По его словам, еще пять человек были убиты во время демонстраций перед зданием правительства в Басре. Всего же порядка 8 тысяч человек получили ранения, в том числе представители сил безопасности Ирака.