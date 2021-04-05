ООН: В ходе кризиса в Мьянме погибли 568 человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения о том, что за время кризиса в Мьянме погибли по меньшей мере 568 человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения о том, что за время кризиса в Мьянме погибли по меньшей мере 568 человек.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

По его словам, сотрудники ООН в Мьянме по-прежнему обеспокоены ситуацией в стране.

"Еще 18 человек были убиты на выходных. По данным на сегодняшний день, Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения об убийстве по меньшей мере 568 женщин, детей и мужчин с момента, когда военные установили контроль над правительством", - сказал Дюжаррик.

По его словам, УВКПЧ предполагает, что это число может быть значительно выше.