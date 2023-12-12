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ООН: В Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

ООН: В Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день въезжают в сектор Газа с момента возобновления огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 23:22
ООН: В Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день въезжают в сектор Газа с момента возобновления огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что прошлым вечером 100 грузовиков с гуманитарным грузом прибыли в Газу из Египта. Такой же объем был зарегистрирован в большинство дней с момента возобновления насилия [в секторе Газа] 1 декабря", - сказал он на брифинге для журналистов.

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