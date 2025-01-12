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ООН: В Газе из-за атак разрушены или повреждены 88% школьных зданий

ООН: В Газе из-за атак разрушены или повреждены 88% школьных зданий Не менее 88% школьных зданий в секторе Газа были разрушены или серьезно повреждены в ходе израильских атак.
Другие страны
12 января 2025 г. 10:58
ООН: В Газе из-за атак разрушены или повреждены 88% школьных зданий

Не менее 88% школьных зданий в секторе Газа были разрушены или серьезно повреждены в ходе израильских атак.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По его данным, в результате израильских атак в секторе Газа были разрушены или серьезно повреждены 496 из 564 (88%) школьных зданий. При этом на территории палестинского анклава около 69% всех строений были разрушены или повреждены.

Ранее УКГВ сообщило, что в ООН документально зафиксировали 95 израильских нападений на школьные здания в Газе в период с 6 октября по 15 декабря 2024 года. Большинство этих зданий служили убежищами для перемещенных палестинцев.

Управление ООН по правам человека в прошлом месяце выступило с осуждением "продолжающейся практики израильских ударов по школам, которые служат убежищами", отметив, что эти инциденты, неоднократно приводящие к высокому числу жертв, вызывают обеспокоенность по поводу "систематического нарушения Израилем международного гуманитарного права".

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