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ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 7,91 млн беженцев из Украины

ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 7,91 млн беженцев из Украины С начала войны в Украине в страны Европы прибыли в общей сложности 7 915 287 украинских беженцев.
Другие страны
5 января 2023 г. 08:11
ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 7,91 млн беженцев из Украины

С начала войны в Украине в страны Европы прибыли в общей сложности 7 915 287 украинских беженцев.

Как передает Report, об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

За последнюю неделю их число выросло на 18 462.

Как отмечают в УВКБ, больше всего беженцев с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 553 707), Германия (1 021 667), Чехия (476 025), Италия (173 231), Испания (164 705), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 786), Словакия (105 205) и Молдова (102 103). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 905 293 беженца.

По данным управления, в целом после 24 февраля из Украины в соседние страны прибыли 17 139 782 человека. При этом 9 180 679 человек пересекли границу в обратном направлении.

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Версия на английском языке UN: Europe received nearly 8M refugees from Ukraine 
Версия на азербайджанском языке BMT Ukraynadan Avropaya gələn qaçqınların sayını açıqlayıb

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