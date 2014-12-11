ООН: В ближайшие два года ожидается оживление мировой экономики и стагнация в России

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие два года ожидается заметное оживление глобальной экономики, несмотря на последствия финансового кризиса и новые вызовы, связанные с Эболой и геополитическими конфликтами, в том числе в Украине. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2015 год". Его авторы прогнозируют экономическую стагнацию в России и слабый экономический рост в целом на постсоветском пространстве.

В представленном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке докладе ООН сообщается, что в следующем году рост мировой экономики составит 3,1%, а в 2016 году – 3,3%. Эти прогнозы гораздо выше показателей экономического роста в нынешнем году, которые, как ожидается, будут на уровне 2,6%.

"Некоторые экономические показатели позитивны и свидетельствуют о том, что мировая экономика возвращается на путь стабильного развития. Однако многие риски и неопределенность могут подорвать решительные усилия по возрождению экономики и ее дальнейшему росту", - заявил представитель Департамента по экономическим и социальным вопросам Пинфань Хун на брифинге в Нью-Йорке.

Авторы доклада предсказывают нулевой экономический рост в России в 2015 году и вялое экономическое развитие в целом на постсоветском пространстве, обещая представить более детальные прогнозы по этому региону в январе 2015 года.

Самые высокие темпы роста эксперты ООН связывают со странами Восточной Азии - на уровне 6% в 2015 -2016 годах. Они обещают постепенное восстановление экономики и в Южной Азии.

Среди стран с развитой экономикой хорошие перспективы у США, где в 2014 году экономический рост превысит 2%, в 2015 году он составит 2,8% и в 2016 - 3,1%.

В еврозоне эксперты ООН прогнозируют нестабильный экономический рост. Они полагают, что базовые условия, необходимые для экономического возрождения, возникают так медленно, что какое-либо внешнее событие может вернуть регион в рецессию.

Авторы доклада предупреждают об определенных рисках, как для экспортеров, так и для импортеров, которые будут возникать в связи с изменениями цены на нефть. Эксперты отмечают, что "геополитические кризисы, в том числе в Украине, Ираке, Ливии и Сирии, препятствуют стабильному экономическому росту".