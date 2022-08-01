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ООН: В арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия

ООН: В арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия В настоящее время в арсеналах стран мира почти 13 тыс. единиц ядерного оружия.
Другие страны
1 августа 2022 г. 19:38
ООН: В арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия

В настоящее время в арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран - участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

По его словам, опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал генсек.

Он заявил о необходимости срочно подтвердить и укрепить 77-летнюю норму против применения ядерного оружия.

"Это требует твердых обязательств от всех стран-членов, нахождения практических мер, которые снизят риск ядерной войны и вернут нас на путь разоружения", - добавил А.Гутерриш.

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Версия на английском языке UN chief warns world is one step from `nuclear annihilation’
Версия на азербайджанском языке BMT: Hazırda dünya ölkələrinin arsenalında 13 minə yaxın nüvə silahı var

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