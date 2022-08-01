ООН: В арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия

В настоящее время в арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия.
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По его словам, опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал генсек.
Он заявил о необходимости срочно подтвердить и укрепить 77-летнюю норму против применения ядерного оружия.
"Это требует твердых обязательств от всех стран-членов, нахождения практических мер, которые снизят риск ядерной войны и вернут нас на путь разоружения", - добавил А.Гутерриш.