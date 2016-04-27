​ООН: В Алеппо идут ожесточенные бои

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Боевые действия в районе сирийского города Алеппо в последние дни активизировались, поступают сообщения о множестве погибших мирных жителях.

Как передает Report, об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов получило сообщения об активизации боевых действий всеми сторонами конфликта в городе Алеппо и его окрестностях в последние дни", - сказал он, добавив, что поступает информация "об авиаударах, обстрелах и (наземных) столкновениях, которые привели к множеству жертв и ранениям среди мирных жителей".

В результате боевых действий пострадала "гражданская инфраструктура, в том числе школы, больницы и мечети", отметил Дюжаррик.

По его словам, в ООН крайне обеспокоены последствиями эскалации насилия для мирных жителей, а также сложностями, которые это создает для доставки гуманитарной помощи.