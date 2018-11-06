ООН: В Афганистане в период выборов погибли более 50 человек

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

20 октября жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны, исключение составили регионы Газни и Кандагар. 21 октября голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. В день выборов вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.

"Это самый высокий уровень вреда, причиненного мирным жителям, по сравнению с четырьмя предыдущими выборами, проведенными в Афганистане", - говорится в документе.

Согласно докладу, 20 октября и в последующие дни погибли 56 человек, 379 пострадали. Наибольшее число погибших и раненых пришлось на день выборов — 20 октября. Тогда погибли 52 человека и 339 получили ранения. Более 100 детей и 50 женщин были затронуты инцидентами, из них 23 ребенка и две женщины погибли.