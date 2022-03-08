ООН: В Афганистане с приходом к власти талибов убиты 397 гражданских лиц

По меньшей мере 397 гражданских лиц были убиты в Афганистане после занятия Кабула боевиками радикального движения "Талибан" 15 августа прошлого года.

По меньшей мере 397 гражданских лиц были убиты в Афганистане после занятия Кабула боевиками радикального движения "Талибан" 15 августа прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"С 15 августа 2021 года по 15 февраля 2022 года Миссия ООН по содействию Афганистану и Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировали по меньшей мере 1 153 убитых и раненых среди гражданского населения, включая 397 смертей", - отметила Бачелет, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

Верховный комиссар подчеркнула, что, "несмотря на неоднократно объявлявшиеся гарантии защиты посредством всеобщей амнистии бывших сотрудников правительства и служб безопасности, мы получили сообщения о внесудебных убийствах более 100 бывших членов афганских национальных сил обороны и безопасности или членов их семей".