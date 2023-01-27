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ООН: В Афганистане показатель недоедания достиг рекордного уровня

ООН: В Афганистане показатель недоедания достиг рекордного уровня В Афганистане показатель недоедания находится на рекордно высоком уровне - почти половина страны страдает от голода.
Другие страны
27 января 2023 г. 06:37
ООН: В Афганистане показатель недоедания достиг рекордного уровня

В Афганистане показатель недоедания находится на рекордно высоком уровне - почти половина страны страдает от голода.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом заявил представитель продовольственного агентства ООН в Кабуле Филипп Кропф.

По его словам, сейчас в стране проблемы с питанием имеет почти каждый второй.

"В стране с населением 40 миллионов человек, 7 миллионов детей (в возрасте до 5 лет) и матерей недоедают", - заявил он.

Он отметил, что захват власти талибами в августе 2021 привел к тому, что миллионы людей оказались за чертой бедности, а международная помощь прекратилась.

Ф.Кропф добавил, что жители Афганистана не умирают от голода, но у них не осталось ресурсов для предотвращения гуманитарного кризиса.

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