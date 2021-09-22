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ООН: В Афганистане ежедневную норму продуктов имеют 5% домохозяйств

ООН: В Афганистане ежедневную норму продуктов имеют 5% домохозяйств "Только 5% домохозяйств в Афганистане имеют достаточное количество продовольствия для ежедневного питания".
Другие страны
22 сентября 2021 г. 20:20
ООН: В Афганистане ежедневную норму продуктов имеют 5% домохозяйств

"Только 5% домохозяйств в Афганистане имеют достаточное количество продовольствия для ежедневного питания".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Потеря рабочих мест, нехватка наличных средств и рост цен привели к появлению нового класса голодающих в Афганистане, - отмечается в релизе. - Впервые люди, живущие в городах, столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности на том же уровне, что и сельские общины, пострадавшие от двух засух за последние три года".

Как сообщила директор подразделения ВПП ООН в Афганистане Мэри-Эллен Макгроарти, организация нуждается в "200 млн долларов для закупки и складирования продовольствия до наступления зимы".

Согласно данным организации, ВПП в 2021 году оказала продовольственную помощь 6,4 млн человек в Афганистане, в том числе более 1,4 млн человек после прихода к власти движения "Талибан".

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