ООН: В Афганистан могут вернуться около трех миллионов мигрантов

В Афганистан могут вернуться около 3-х миллионов мигрантов.

В Афганистан могут вернуться около трех миллионов мигрантов.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Кабуле Арафат Джамаль.

“Власти Ирана и Пакистана ужесточили правила в отношении афганских граждан. В частности, Тегеран потребовал от четырех миллионов афганцев, находящихся на территории страны без документов, покинуть Иран до 6 июля”,- заявил он.

По его словам, УВКБ ООН обеспокоено масштабами, интенсивностью и условиями, в которых проходит процесс возвращения.