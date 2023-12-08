ООН: В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн

Количество вызванных преступными причинами и бытовым насилием смертей по всему миру в 2022 году примерно на 50% превысило число смертей из-за военных конфликтов и терроризма.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в глобальном исследовании причин убийств Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Как отмечается в исследовании, в 2019-2021 годах среднее число вызванных криминальными причинами смертей составило около 440 тыс. в год по всему миру. При этом за данный период из-за военных конфликтов в среднем гибли 94 тыс. человек в год, в следствие терроризма - 22 тыс.
По данным за 2022 год число вызванных военными конфликтами смертей выросло на 95%. При этом их количество все равно было в два раза ниже, чем число смертей в результате преступных и бытовых убийств.