ООН: В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн

ООН: В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн

Количество вызванных преступными причинами и бытовым насилием смертей по всему миру в 2022 году примерно на 50% превысило число смертей из-за военных конфликтов и терроризма.

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