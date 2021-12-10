МОМ: В 2021 году в мире погибли более 4,4 тыс. мигрантов

Более 4,4 тыс. мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь. С 2014 года число смертей превысило 45,4 тыс.

Более 4,4 тыс. мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь. С 2014 года число смертей превысило 45,4 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

В ней отметили, что с учетом десятков погибших в ДТП в Мексике в минувший четверг мигрантов, "число смертей в 2021 году превысило 4 470". С 2014 года в МОМ зарегистрировали более 45 400 случаев гибели мигрантов.

В организации обратили внимание на тот факт, что в этом году смертность выше, чем в прошлом, когда погибли по меньшей мере 4 236 мигрантов. На Европу в 2021 году приходится 2 720 случаев смерти - это самый высокий показатель с 2018 года. Попытка добраться до европейских стран через Средиземное море унесла 1 315 жизней, маршрут из Африки на Канарские острова - 937, дорога из Турции в Грецию - 41. В Америке с начала года погиб 1 121 мигрант, что также превысило число смертей за прошлый год.