ООН: В 2017 году в мире было совершено 11 тысяч терактов, в них погибли 25 тысяч человек

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году в мире было совершено 11 тысяч террористических актов, в них погибли 25 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов более чем в ста странах. В результате погибли 25 тысяч человек, было ранено 33 тысяч человек", - сказал Воронков на пресс-конференции.

По его словам, совокупный экономический ущерб от этих терактов составил 90 млрд долларов США.