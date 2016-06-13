​ООН: В 2017 году количество нуждающихся в расселении беженцев превысит 1,19 млн. человек

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Более 1,19 млн беженцев, причем 40% из них - сирийцы, будут нуждаться в размещении в других странах в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Несмотря на увеличение квот для расселения некоторыми странами, расширение глобальных возможностей и рост предложений, предполагаемое число нуждающихся в расселении людей превысит 1,19 млн", - указывает УВКБ.

Самую большую группу (40%) составят сирийские беженцы, далее следуют суданцы (11%), афганцы (10%) и конголезцы (9%). Речь идет о людях, которые нуждаются в размещении в третьих странах, потому что они "по ряду причин не могут вернуться домой или интегрироваться в принимающем их сейчас государстве".

В УВКБ ожидают, что государства предложат на будущий год порядка 170 тысяч мест для расселения беженцев. Это существенно больше, чем в текущем году (143 тысячи), а также в 2015-м и 2014-м (более 100 тысяч в каждом). "Несмотря на увеличение квот государств и сделанные предложения, разрыв, с точки зрения потребностей, остается большим", - констатируют в ООН.

В докладе говорится, что в 2015 году США предоставили более 82 тысяч мест для расселения, Канада - около 23 тысяч, Австралия - более 9 тысяч, Норвегия - более 4 тысяч.