ООН: В 2016 году в ходе вооруженных конфликтов в мире убиты или искалечены более 8 тыс. детей

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В 2016 году более 8 тыс. детей было убито или искалечено в ходе вооруженных конфликтов во всем мире. Гигантское количество случаев нападений на детей абсолютно неприемлемо. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявила спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбиа, представляя в Нью-Йорке ежегодный доклад о положении детей в условиях вооруженных конфликтов.

В документе указывается, что в одном только Афганистане в 2016 году было убито или искалечено более 3500 детей – почти на 25 процентов больше, чем в 2015 году. Особенно высокому риску подвергаются также дети в Йемене и в Сирии: в каждой из этих стран в минувшем году были убиты или искалечены около 1300 детей. В Сирии количество нападений, в результате которых страдают дети, выросло вдвое по сравнению с 2015 годом.

В связи с создавшейся ситуацией, ООН впервые включила в черный список возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая оказывает вооруженную поддержку правительству в Йемене в борьбе против повстанцев-хуситов. В результате авиаударов этой коалиции в Йемене погибли почти 700 детей. Большинство из них стали жертвами авианалетов на больницы и школы.

Помимо Саудовской Аравии, в черный список включены также различные организации из Афганистана, Сирии, Конго, Ирака, Мали, Мьянмы, Судана, Йемена и Центральноафриканской республики.