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ООН: Условий для безопасного возвращения граждан на юг Ливана не создано

ООН: Условий для безопасного возвращения граждан на юг Ливана не создано Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) генерал Арольдо Ласаро Саенс выразили обеспокоенность по поводу жертв среди мирных жителей из-за открытого Израилем огня по пограничным райо
Другие страны
26 января 2025 г. 19:46
ООН: Условий для безопасного возвращения граждан на юг Ливана не создано

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) генерал Арольдо Ласаро Саенс выразили обеспокоенность по поводу жертв среди мирных жителей из-за открытого Израилем огня по пограничным районам.

Как передает Report, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в X.

"Мы обеспокоены сообщениями о прибытии граждан в города и селения, где все еще присутствуют израильские войска, - отмечается в тексте. - Условий для их безопасного возвращения в районы, расположенные вдоль границы, не создано, поскольку сроки, предусмотренные соглашением о 60-дневном перемирии, не были соблюдены".

В заявлении указывается, что миротворцы ООН по просьбе ливанских вооруженных сил направились в районы, где произошли инциденты и есть жертвы среди мирных жителей. "ВСООНЛ пытаются контролировать ситуацию и предотвращать дальнейшую эскалацию насилия, - говорится в тексте. - Крайне важно избегать ухудшения обстановки, и мы призываем население соблюдать указания командования ливанской армии, которые направлены на защиту их жизней".

ВСООНЛ также настоятельно требует от израильской армии "избегать стрельбы по гражданским лицам на территории Ливана". "Дальнейшее насилие рискует подорвать хрупкое прекращения огня и перспективы стабилизации обстановки", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке BMT Livanla bağlı xəbərdarlıq edib

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