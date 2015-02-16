​ООН: Около 6 тысяч человек погибли в результате конфликта на востоке Украины

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В результате конфликта на востоке Украины с середины апреля прошлого года по 12 февраля нынешнего погибли не менее 5 тысяч 617 человек, включая 63 детей, говорится в обзоре Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, 13 тысяч 400 человек, в том числе 159 детей, получили ранения.

В подготовленном обзоре ситуации на Украине с 7 января по 13 февраля отмечается, что по состоянию на 9 февраля 1 млн. 7 тыс. 917 человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Ухудшение гуманитарной ситуации в связи с конфликтом затронуло 5,2 млн. человек.